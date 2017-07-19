Дорожная полиция обратилась к водителям

2017-07-19 16:10 | www.oxu.az | 3

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с жаркой погодой на территории республики.

Как сообщили Oxu.Az в Управлении, в обращении отмечается, что, согласно анализу дорожного движения, на дорогах страны, летом аварии чаще происходят в дневные часы.

В сообщении отмечается, что одной из основных причин является то, что из-за жаркой погоды в дневные часы многие водители засыпают за рулем, а также становятся более невнимательными. Принимая во внимание все вышеуказанное, а также информацию о том, что до 23 июля по прогнозу МЭПР в некоторых местах температура воздуха поднимется до 42 градуса тепла, Государственное управление дорожной полиции МВД рекомендует водителям и владельцам транспортных средств без системы охлаждения не использовать автомобили в дневные часы, не совершать длительных поездок.

Рекомендуется использовать транспортные средства, оборудованные кондиционерами, а владельцам частных пассажирских автомобилей, которые не рассчитаны для жаркого климата, ездить в более прохладное время суток.

A.M.

