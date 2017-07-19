Джавид Гурбанов: Грузоперевозки из Казахстана и Китая по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс увеличатся до 500 тыс. контейнеров

2017-07-19 16:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в Карсе состоялось подписание соглашения о создании логистического центра.

Об этом сказал глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в среду во время ознакомления со строительными работами в провинции Карс, передает телеканал TRT Haber.

По его словам, частные предприниматели ежегодно смогут отправлять по железной дороге БТК два миллиона тонн грузов с преференциями. "А в дальнейшем объем грузоперевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс будет увеличен", - добавил Гурбанов.

По его словам, проект железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс обеспечит развитие региона.

"БТК является историческим проектом, и он представляет важность для каждой страны-участницы этого коридора, - сказал глава ЗАО. - Учитывая, что грузинский участок БТК проходит через горную часть территории страны, это также способствует развитию экономики данной части страны".

Он также выразил надежду, что в дальнейшем грузоперевозки из Казахстана и Китая по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс увеличатся до 500 тысяч контейнеров.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)