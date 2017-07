Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс ведется ускоренными темпами

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству железной дороги Баку-Тбилиси-Карс идут ускоренными темпами.

Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги» представляет видео о проводимых работах.

(Текст: Кямаля Сеидова)