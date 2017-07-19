В Кыргызстан прибыл глава Республики Башкортостан

2017-07-19 16:03 | www.trend.az | 5

В Кыргызстан прибыл с рабочим визитом глава Республики Башкортостан Руcтэм Хамитов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, передает КНИА «Кабар».

В международном аэропорту «Манас» главу Республики Башкортостан встретил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

Руcтэм Хамитов прибыл в Бишкек для участия в работе международного форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», который пройдет 20 июля в городе Бишкек по инициативе Президента КР Алмазбека Атамбаева.