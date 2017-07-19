Почта Азербайджана открыла новый центр обслуживания граждан

2017-07-19 16:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Азербайджана - ООО Azerpoct - открыл новый центр обслуживания граждан - Şəbəkə в Бинагадинском районе Баку, сказал Trend в среду источник на рынке почтовой связи страны.

Новый центр, расположенный на улице Ибрагимпаши Дадашева, 109, является четвертым по счету, оказывающим услуги гражданам по принципу "единого окна".

Граждане смогут обратиться в центр по интересующим их вопросам, касающимся почтовых и финансовых операций, для подключения к стационарной телефонии, переоформления номера телефона, оформления е-подписи, покупки авиабилетов, а также для получения доступа к другим услугам. В целом через центр Şəbəkə гражданам доступно более 100 услуг.

В настоящее время центры Şəbəkə функционируют на базе Главпочтамта (ул. Узеира Гаджибейли 36), в Хазарском районе (ул. С. Есенина, 102) и в Ясамальском районе (проспект Гусейна Джавида, квартал 520, дом 19) столицы.

Кроме того, новые центры будут в ближайшее время открыты в Сабунчинском районе Баку и в Сумгайыте, а в будущем открытие центров Şəbəkə ожидается и в других крупных городах Азербайджана.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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