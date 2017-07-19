Прокурор предложил лишить свободы Фаига Амирли на 4 года 6 месяцев

2017-07-19 16:21 | www.apa.az | 7

Сегодня в Сабаильском районном суде было проведено судебное заседание по уголовному делу помощника председателя ПНФА, директора по распространению газеты «Азадлыг» Фаига Амирли.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Айтан Алиевой было завершено судебное следствие. Прокурор предложил наказать Ф.Амирли на 4 года 6 месяцев.

Процесс продолжится 24 июля.

Отметим, что Ф.Амирли был задержан 20 августа 2016 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 283.1 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой принадлежности, отношения к религии, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации) и 168.1 (создание группы, осуществляющей деятельность под предлогом распространения религиозных конфессий и совершения религиозных обрядов и нарушающей своей деятельностью общественный порядок, либо причиняющей вред здоровью граждан или нарушающей права граждан независимо от формы нарушения, а также отвлекающей граждан от исполнения ими установленных законом обязанностей, а равно руководство такой группой или участие в ней) УК АР. В его автомобиле были обнаружены книги лидера FETÖ Фетуллаха Гюлена.