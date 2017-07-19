Генерал об аресте своего сына

2017-07-19 16:20 | www.oxu.az | 5

Арест Рустама Оруджева - сына бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на воинскую службу Азербайджанской Республики Новрузали Оруджева стал причиной широких обсуждений.

Напомним, что избитый сыном генерала водитель управлял автобусом фирмы Xaliq Faiqoğlu. В последнее время ряд СМИ пишет о том, что за арестом Рустама Оруджева стоит руководство ООО Xaliq Faiqoğlu.

Как передает Oxu.Az, сегодня Новрузали Оруджов связался с Qafqazinfo и назвал клеветой новость о том, что глава ООО Фаиг Сеидов добился ареста его сына.

Он отметил, что не знает никого из руководства Xaliq Faiqoğlu:

«У меня не было с компанией никаких связей. Инцидент произошел с водителем компании. Такое могло произойти и с водителем другой компании. К большому сожалению, это случилось. У меня нет к компании никаких жалоб. Журналисты пишут, что якобы Фаиг Сеидов добился ареста моего сына. Все это пустые разговоры. Открыто заявляю, что Ф.Сеидов не имеет к этому делу никакого отношения. У меня не было к нему никаких претензий.

Потом пишут, что после ареста сына я звонил к водителю и шантажировал его. Наоборот, у меня нет никаких претензий. Ни водитель, ни компания не подавали на нас жалобу».

Бывший замначальника отметил, что не встречался с сыном:

«После ареста моего сына я с ним не виделся. С ним в основном встречается его адвокат и брат. Встречи проводятся в соответствии с законом. Идет следствие, и, наверное, он получит свое наказание».

Э.А.

