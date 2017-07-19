Кейт Мара и Джейми Белл тайно поженились

2017-07-19 16:26 | www.oxu.az | 4

Американская актриса Кейт Мара и ее британский коллега Джейми Белл поженились в прошлые выходные. Торжество прошло в строжайшей секретности, в кругу самых близких друзей и родственников. О новом статусе отношений пара сообщила вчера, выложив в Instagram трогательный свадебный снимок, на котором молодожены нежно целуют друг друга, подписав его «Мистер и миссис Белл».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Напомним, голливудские актеры познакомились на съемках фильма «Фантастическая четверка» в 2015 году. Когда именно Джейми сделал предложение Кейт неизвестно, зато очевидно, что долго в своих чувствах ему разбираться не пришлось, раз спустя два года отношений он повел возлюбленную к алтарю.

Для 33-летней Кейт этот брак стал первым, в то время как Джейми ранее был женат на Эван Рэйчел Вуд, которая подарила ему сына.

Публикация от Kate Mara (@katemara) Июл 17 2017 в 8:53 PDT

A.C.

