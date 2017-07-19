В Азербайджане стартовали экзамены по выявлению способностей для желающих поступить в колледжи

2017-07-19 16:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня стартовали экзамены по выявлению способностей для поступления в колледжи на базе общего среднего образования (9 лет) по специальностям, требующим особых способностей.

Как сообщили Trend в среду в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), к экзаменам по выявлению способностей допускаются абитуриенты, набравшие в целом на вступительном (выпускном) экзамене 40 баллов (к ответам по предметам ограничения не применяются).

Экзамены в централизованном порядке проводят организованные ГЭЦ комиссии по проверке творческих навыков. Данные комиссии функционируют в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Лянкяране, Барде, Гёйчае, Ширване.

Результаты экзаменов оцениваются как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» по пятибалльной шкале. Три балла и выше (по специальностям физической культуры и спорта – четыре балла и выше) считаются «удовлетворительной» оценкой.

Экзамены пройдут с 19 по 23 июля, выбор специальностей – с 25 июля по 6 августа.

Подробная информация об условиях проведения экзаменов по выявлению способностей дана в третьем номере журнала «Абитуриент».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)