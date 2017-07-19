Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

2017-07-19 16:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный сегодня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск на горном переходе Омар Гейгельского района, завершился без инцидентов, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

Мониторинг, проведенный в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель Анджей Каспшик, его полевые помощники Огниен Йович и Саймон Тиллер.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)