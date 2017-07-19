Вахтанг Кикабидзе: Баку – замечательный город

2017-07-19 16:40 | www.oxu.az | 4

Легендарный грузинский и советский актер, певец Вахтанг Кикабидзе, известный зрителю по своей яркой роли в картине Георгия Данелия «Мимино», отмечает сегодня свое 79-летие.

Звонок корреспондента Москва-Баку застал артиста в солнечном Батуми в кругу любимых друзей, которые пришли поздравить Кикабидзе с праздником. Легендарный актер поблагодарил «Москва-Баку» за поздравление и, несмотря на то, что гости ждали главного героя дня за праздничным столом, уделил порталу несколько минут, чтобы рассказать о предстоящей поездке в Баку на музыкальный фестиваль «ЖАРА».

-Вахтанг Константинович, сегодня вы отмечаете день рождения. Чего бы Вы сами себе сегодня пожелали?

-Здоровья! Если есть здоровье, все остальное уже не так важно. Я сейчас в прекрасном городе Батуми, здесь мои друзья, которых я очень люблю, и мы справляем день рождения. Чего может быть лучше!

-Уже на следующей неделе вы выступите на музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку. Чего вы ждете от этого музыкального праздника?

-От «ЖАРЫ» ожидаю прохлады (смеется). Баку – замечательный город, который я очень люблю и с удовольствием еду в столицу Азербайджана и в этот раз. Меня пригласил Эмин Агаларов. Очень мало на данный момент знаю о программе фестиваля. Слышал, что выступят Алла Пугачева, София Ротару - очень интересные артисты. Приеду – там видно будет. Уверен, что все будет хорошо. Может быть потом и мой творческий вечер организуют.

-На «ЖАРЕ» выступят такие артисты, как Григорий Лепс, Сосо Павлиашвили, Валерий Меладзе … а можно в целом говорить о неком грузинском братстве, существующем на сцене?

-Можно говорить о братстве артистов и здесь национальность не имеет никакого значения. Главное – уважение.

-Буквально на днях легендарная картина «Мимино» отметила свое 40-летие. Вам приятно, когда люди Вас ассоциируют с героем картины, приятно, что и сегодня зрители любят этот фильм?

-Естественно приятно, что картина не стареет, что ее смотрят зрители разных поколений, за что им большое спасибо!

A.C.