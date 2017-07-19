Эльнара Халилова и Роза Зяргярли приглашают на Площадь Фонтанов

2017-07-19 16:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Звезды азербайджанской эстрады Эльнара Халилова и Роза Зяргярли выступят с концертной программой на Площади Фонтанов в рамках проекта "Ретро Баку" Главного управления культуры и туризма Баку, организованного Творческим молодежным центром культурных меропрятий, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Концерты будут представлены 21-22 июля в 19:00. Эльнара Халилова и Роза Зяргярли приглашают всех бакинцев и гостей города на праздничные вечера.

В рамках проекта на Площади фонтанов в Баку каждую субботу и воскресенье проходят концерты. Задача проекта, который продлится до 15 сентября, сделать досуг населения полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице, в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был проведен в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Вугар Иманов)