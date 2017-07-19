В Азербайджан с официальным визитом прибыла делегация пакистанского Национального агентства по вопросам управления рисками

2017-07-19 16:41 | www.apa.az | 3

По приглашению МЧС в Азербайджане находится с официальным визитом делегация, возглавляемая председателем Национального агентства по вопросам управления рисками в Пакистане, генерал-лейтенантом Омаром Махмудом Хаяти.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, члены делегации посетили Аллею почетного захоронения и почтили память Гейдара Алиева. Они возложили венок к его могиле.

Также была почтена память академика Зарифы Алиевой, к ее могиле возложили цветы.

Затем гости посетили Аллею шехидов и возложили венок к мемориалу «Вечного огня».

После была проведена встреча с пакистанской делегацией с участием заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенанта медицинской службы Фаига Тагизаде и заместителя министра Таптыга Амирасланова.

На встрече, которая проводилась в МЧС, Ф.Тагизаде рассказал о деятельности министерства, проделанной в Азербайджане работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий, сотрудничестве с соответствующими международными структурами и структурами соседних стран. Заместитель министра подчеркнул, что есть большой потенциал в сотрудничестве с Национальным агентством по вопросам управления рисками в Пакистане.

В свою очередь, председатель Национального агентства по вопросам управления рисками в Пакистане, генерал-лейтенант Омар Махмуд Хаяти отметил, что делегация была впечатлена красотой столицы Азербайджана. Гость подробно проинформировал участников мероприятия о деятельности структуры, которой он руководит, подчеркнул важность обмена опытом и укрепления связей с МЧС Азербайджана.

Гости ознакомились с деятельностью операционного зала Центра управления в кризисных ситуациях министерства.

В рамках визита члены делегация побывают в Академии МЧС и части противопожарной службы Сабаильского района.