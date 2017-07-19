В Азербайджане задержано около 140 человек за нарушение закона о свободе вероисповедания

2017-07-19 16:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Главное управление по общественной безопасности МВД совместно с Госкомитетом по работе с религиозными структурами провело рейды в Ясамальском, Низаминском районах Баку, а также в Гяндже, Ширване, Губе и Тертере по пресечению продажи вне специализированных точек продажи разрешенной религиозной литературы, аудио и видеоматериалов, других товаров и продукции религиозного содержания, говорится в сообщении МВД, распространенном в среду.

В отношении десяти человек были составлены протоколы за продажу без разрешения соответствующих органов исполнительной власти религиозной литературы и другой продукции религиозного содержания.

У них было изъято 309 единиц религиозной литературы и 34 CD религиозного содержания.

В целом за шесть месяцев текущего года за нарушение требований закона «О свободе вероисповедания» были задержаны и доставлены в городские (районные) отделения полиции 138 человек. У них было изъято 1 066 единиц религиозной литературы, 102 CD и DVD, 16 аудиокассет, 94 журнала. По одному факту было возбуждено уголовное дело.

Изъятая религиозная литература отправлена на экспертизу в Госкомитет по работе с религиозными структурами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)