В Гяндже сын ударил отца ножом

2017-07-19 16:56 | www.oxu.az | 3

В Гяндже задержан молодой человек, нанесший отцу ножевое ранение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель Гянджи Байрам Ядулла оглу Агаев 1961 г.р. был доставлен в больницу с ножевым ранением в живот.

В ходе проведенных расследований удалось установить, что его ранил сын Джавид Агаев 1997 г.р.

Дж.Агаев был задержан сотрудниками полиции.

Отметим, что инцидент произошел на почве семейного конфликта. По факту ведется расследование.

А.М.

