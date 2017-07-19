В Гяндже сын ударил отца ножом
2017-07-19 16:56 | www.oxu.az | 3
В Гяндже задержан молодой человек, нанесший отцу ножевое ранение.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель Гянджи Байрам Ядулла оглу Агаев 1961 г.р. был доставлен в больницу с ножевым ранением в живот.
В ходе проведенных расследований удалось установить, что его ранил сын Джавид Агаев 1997 г.р.
Дж.Агаев был задержан сотрудниками полиции.
Отметим, что инцидент произошел на почве семейного конфликта. По факту ведется расследование.