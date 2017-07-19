SOCAR и "Газпром" намерены сотрудничать в рамках поставок газа

2017-07-19 16:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR и российский «Газпром» обсуждают общие направления сотрудничества, частью которых могут стать поставки природного газа, сказал в среду журналистам заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков.

«Я не исключаю, что это могут быть как поставки газа в Азербайджан, так и из Азербайджана. Такие переговоры у нас уже велись раньше и всегда ведутся, потому что будучи странами, вносящими серьезный вклад в развитие газовых отношений в регионе, мы периодически консультируемся друг с другом и поддерживаем серьезный и перспективный диалог», - сказал он.

Беглярбеков затруднился назвать объемы газа и возможные сроки, отметив, что эти вопросы пока не являются предметом обсуждения.

«Стороны продолжают работать над возможным развитием концепций сотрудничества в области поставок нефти и газа», - добавил представитель SOCAR.

Второго июля в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента SOCAR Ровнага Абдуллаева. Как отмечали в "Газпром", участники встречи обсудили вопросы сотрудничества, в частности поставки в Азербайджан природного газа.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)