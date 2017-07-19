За религиозную пропаганду задержаны 138 человек

2017-07-19 17:15 | www.oxu.az | 4

Главное управление общественной безопасности МВД Азербайджана совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями в различных регионах страны проводят мероприятия с целью предотвращения случаев продаж религиозной литературы, аудио- и видеоматериалов, других изделий и товаров религиозного содержания, допущенных к продаже в установленном законом «О свободе вероисповедания» порядке, за пределами специализированных пунктов сбыта, созданных с разрешения соответствующего органа исполнительной власти.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в ходе данных мероприятий, проведенных в Ясамальском, Низаминском районах столицы, в городах и районах Гянджа, Ширван, Губа, Тертер за продажу литературы религиозного назначения и других изделий религиозного содержания без согласия (лицензии) соответствующего органа исполнительной власти в отношении 10 человек были составлены протоколы об административном проступке.

У данных лиц было обнаружено и изъято 309 единиц литературы религиозного содержания, 34 единицы CD дисков.

В целом за 6 месяцев этого года за незаконную агитацию и нарушение требований закона «О свободе вероисповедания», 138 человек были задержаны и доставлены в отделения полиции. У них было обнаружено и изъято 1066 единиц религиозной литературы, 102 единицы CD и DVD дисков, 16 аудиокассет, 94 единиц журналов. В результате принятых мер, по одному факту было возбуждено уголовное дело.

Изъятая литература религиозного назначения для проведения религиоведческой экспертизы направлена в Государственный комитет по работе с религиозными образованиями.

A.M.

