Узбекистан и ЕС обсудили повестку дня предстоящей министерской встречи Евросоюз - Центральная Азия

2017-07-19 17:16 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым встретилась с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщила в среду пресс-служба МИД республики.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили практически весь комплекс вопросов двусторонних отношений, обменялись мнениями по повестке дня предстоящей министерской встречи в формате "Евросоюз - Центральная Азия" в Узбекистане", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Камилов пригласил Могерини принять участие в проводимой под эгидой ООН международной конференции по проблемам обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии, которую планируется организовать осенью в Самарканде.

Стороны также рассмотрели актуальные аспекты международной и региональной политики.

Как сообщалось ранее, делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел накануне в Брюсселе приняла участие в 13-м заседании Совета сотрудничества "Узбекистан - Европейский союз".

В ходе пребывания в Брюсселе министр Камилов встретился с заместителем премьера, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом и обсудил с ним вопросы развития и углубления двусторонних связей по таким направлениям, как политические и межпарламентские контакты, взаимная торговля, культурно-гуманитарные обмены.

Собеседники отметили, что за 25 лет со дня установления дипломатических отношений совместно накоплен значительный опыт взаимовыгодного сотрудничества. В частности, действующий механизм регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран позволяет всесторонне и детально анализировать состояние взаимодействия, определять наиболее перспективные сферы, представляющие интерес для обеих сторон.

На встрече стороны также обменялись мнениями по отдельным международным и региональным проблемам.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)