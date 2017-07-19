AtaHolding продал свою долю в Банке ВТБ (Азербайджан) (версия 2)

2017-07-19 17:29 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Российский ВТБ 24 покупает долю азербайджанской промышленно-финансовой группы компаний AtaHolding в уставном капитале Банка ВТБ (Азербайджан), говорится в сообщении банка, опубликованном в среду на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Как отмечается, речь идет о 49 процентах, принадлежащих AtaHolding в капитале ВТБ (Азербайджан).

ВТБ 24 приобретет 124 496 737 акций банка по стоимости 0,25 доллара за каждую. Таким образом, общая стоимость сделки составляет порядка 31,4 миллиона долларов.

После заключения сделки группа ВТБ станет единственным акционером Банка ВТБ (Азербайджан).

Отметим, что ранее, в этом году, AtaHolding продал сто процентов акций в AtaBank холдингу Synergy Group.

ВТБ (Азербайджан) действует в республике с 1993 года (тогда он назывался Kontinent Bank).

По данным на конец первого квартала, активы ВТБ (Азербайджан) составили 429,43 миллиона манатов, кредитный портфель - 304,54 миллиона манатов. Уставный капитал банка в отчетный период составил 50,82 миллиона манатов.

Официальный курс на 19 июля составляет 1,7017 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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