Малена Мард: Евросоюз поддерживает территориальную целостность Азербайджана

2017-07-19 17:32 | www.oxu.az | 4

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с послом Европейского союза в Азербайджане Маленой Мард.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, Ш.Мустафаев подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана с Европейским Союзом развивается, отметив, что посол М.Мард, срок полномочий которой истек, осуществляла плодотворную деятельность в нашей стране.

Посол Европейского союза в Азербайджане Малена Мард подчеркнула, что Европейский Союз поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Она отметила наличие большого потенциала для развития экономического сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном, наряду с энергетической сферой, отметила важность расширения связей и в других сферах.

Н.О.

