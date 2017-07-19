ООН высоко оценивает деятельность Беларуси по достижению Целей усточийвого развития

2017-07-19 17:34 | www.trend.az | 6

ООН высоко оценивает деятельность Беларуси по достижению Целей устойчивого развития. Об этом шла речь на встрече 18 июля заместителя председателя Совета Республики Национального собрания, национального координатора по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) Марианны Щеткиной с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, сообщили Белта в пресс-службе Совета Республики.

На встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Марианна Щеткина рассказала о принятых в стране мерах по налаживанию последовательной работы в области устойчивого развития. Она проинформировала первого заместителя Генерального секретаря ООН о сотрудничестве Беларуси со страновой командой ООН и выразила уверенность, что это взаимодействие будет и впредь плодотворно развиваться и станет весомым фактором поддержки Беларуси со стороны ООН на пути достижения ЦУР. "Представитель ООН в свою очередь высоко оценила деятельность Беларуси по достижению ЦУР и заверила, что ООН намерена активно поддерживать этот процесс", - отметили в пресс-службе Совета Республики.

Марианна Щеткина и Амина Мохаммед обсудили также вопрос о преобразованиях системы развития ООН. Национальный координатор представила позицию Беларуси по данному вопросу, в частности отметила необходимость прозрачного подхода к процессу с учетом национальных интересов и приоритетов государств - получателей международной технической помощи.

Как сообщалось, заместитель председателя Совета Республики 18 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке приняла участие в общей дискуссии министерского сегмента политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. Она ознакомила участников форума с шагами, предпринятыми страной для осуществления новой повестки дня в области развития. В частности, отметила учреждение президентом Беларуси поста национального координатора по достижению ЦУР, а также создание национального совета по устойчивому развитию на уровне руководства профильных органов государственного управления и регионов страны.