Азербайджанская молодежь увлечена кулинарией (ФОТО)

2017-07-19 17:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Совместная деятельность для налаживания надежного будущего", реализуемого Общественным объединением "Помощь бездомным детям" при финансовой поддержке Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, состоялась церемония вручения сертификатов выпускникам специальной школы-интерната № 9 поселка Сахил Гарадагского района, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Сертификаты были вручены за прохождение трехмесячных курсов по кулинарии.

В мероприятии приняли участие председатели общественных объединений – "Помощь бездомным детям" Малахат Аббасова, "Помощь развитию профессионального образования" Ирада Алили и "Помощь солдатским семьям" Мятанет Аскергызы, директор юридического отдела Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Эльгюн Сафаров, куратор проекта Вугар Гаджиев и другие.

Выступившие отметили, что главная цель проекта - привитие подросткам и молодежи профессиональных навыков, а также содействие для построения в будущем успешной карьеры в этой сфере. Выпускники школ-интернатов относятся к социально уязвимой группе населения, и поэтому учреждениям по трудоустройству нужно относиться к ним с особым вниманием. С этой точки зрения подобные проекты имеют большое значение. Проект был предназначен для 30 молодых людей, однако число обратившихся составило 50 человек. По окончании курса знания участников были проверены посредством тестового экзамена. В итоге 38 человек успешно прошли испытания.

В рамках проекта под руководством кулинара Малейки Салаховой были проведены курсы по приготовлению национальных и европейских блюд и сладостей.

(Автор: Вугар Иманов)