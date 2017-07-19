Объявлен прием в турецкий университет медицинских наук «Гюльхане»

2017-07-19 17:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Объявлен конкурс для приема курсантов на медицинский факультет турецкого университета медицинских наук «Гюльхане» на 2017/2018 учебный год, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, распространенном в среду.

В конкурсе могут участвовать парни в возрасте до 20 лет, набравшие свыше 600 баллов на приемных экзаменах по IV группе специальностей вузов в 2017 году.

Список из шести человек, которые будут определены в ходе конкурса, будет представлен во Внутренние войска МВД.

Два кандидата будут направлены на учебу на медицинском факультете этого университета. Обучение в университете шесть лет. За время обучения курсанты находятся на государственном обеспечении.

На первом курсе курсанты приносят военную присягу и вступают в ряды военнослужащих ВС Азербайджана.

Исключенные курсанты возвращаются обратно и призываются на срочную действительную военную службу.

Успешно окончившие медицинский факультет будут обеспечены соответствующими должностями во Внутренних войсках МВД Азербайджана и жильем. Эти лица обязаны как минимум десять лет служить во Внутренних войсках МВД как офицеры.

Желающие участвовать в конкурсе после объявления результатов экзаменов до 31 июля должны обратиться в ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)