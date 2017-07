Çavuşoğlu: Yukarı Karabağ problemi bir an önce çözüm bulmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yukarı Karabağ probleminin uluslararası hukuk kuralları, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini belirterek, "Bu konuda uluslararası kamuoyunu ve Minsk Grubu'nu daha aktif olmaya çağırıyoruz." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı kapsamında Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ikili görüşmelerin ardından üçlü toplantıda bir araya geldi. Bakanlar, toplantıdan sonra ortak bildiriye imza attı.

Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde hem ülkeler arasındaki ilişkileri hem de bölgesel konuları konuştuklarını, üçlü toplantıda ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan arasındaki ilişkileri nasıl güçlendireceklerini ele aldıklarını belirtti.

Ekonomik ilişkilerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, bazı ülkeler arasındaki ticarette düşüş olduğunu, bunu tersine çevirecek ve tekrar artıracak potansiyele de sahip olduklarını kaydetti.

Ticaret hacminin artırılması için gümrük ve ulaştırma alanlarında atacakları önemli adımlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı deneme sürüşleri bugün başlıyor. Proje tamamlandı. İnşallah bu yıl içerisinde, sonbaharda seferler başlar." dedi.

"Bir Kuşak, Bir Yol" Projesinde, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Gürcistan'ın büyük öneme sahip olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bulundukları jeopolitik pozisyonu iyi değerlendirerek bu projede önemli rol oynayacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, "Enerjiyle ilgili iş birliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımız var. Elbette önemli kararlar zirvelerde alınır. Bu yıl kardeş Türkmenistan'ın ev sahipliğinde Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi yapılacak. Bu zirvenin netice alıcı bir zirve olması konusunda arkadaşlarımızla hemfikiriz. Anlaşmalar imzalanacak." diye konuştu.

"Ermenistan, işgal ettiği topraklardan çekilmeli"

Yukarı Karabağ'da Fuzuli ilinin Alhanlı köyünde 4 Temmuz'da Ermenilerin hain saldırısı sonucunda şehit olan biri çocuk 2 sivil için taziye dileklerini sunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini ve bu tür tahrik edici saldırılardan vazgeçmesini istiyoruz. Bir an önce işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yukarı Karabağ probleminin uluslararası hukuk kuralları, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Bu konuda uluslararası kamuoyunu ve Minsk Grubu'nu daha aktif olmaya çağırıyoruz. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır ve her türlü desteği vermeye hazırdır."

"Rum tarafı çözüme yanaşmıyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dün yaptığı ziyareti değerlendiren Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili şunları söyledi:

"Biz müzakere sürecini Türkiye olarak güçlü şekilde destekledik. Ocak ayında Cenevre'de, geçtiğimiz haftalarda da Crans-Montana'da konferanslar düzenlendi. 11 gün devam etmesine ve bizim tüm yapıcı çalışmalarımıza rağmen Rum tarafının bu parametrelerle bir çözüme hazır olmadığını, böyle bir çözüme yanaşmadığını, yanaşmayacağını biz de gördük, Birleşmiş Milletler de gördü. Bundan sonraki süreçte de KKTC ile istişare ederek ona göre adım atacağız."

"2018'de Türkiye'ye 6 milyar metreküp doğalgaz göndereceğiz"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov da Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru Projesinin gelecek yıl faaliyete başlayacağını, Türkmenistan'ın da bu projeyle ilgilendiğini bildirdi.

Memmedyarov, "Projenin bir ayağı olan TANAP, 2018'de tamamlanacak. Gelecek yıl Türkiye'ye 6 milyar metreküp doğalgaz göndereceğiz. Bir sonraki yıl 10 milyar metreküp doğalgaz İtalya piyasasına ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov da Azerbaycan ve Türkiye ile ekonomi, siyasi ve enerji alanlarındaki ilişkileri geliştirmek niyetinde olduklarını belirtti.

Bakanların imza attığı ortak bildiride, ülkelerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün önemine, çatışmaların uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesi gerektiğine, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlüsünün uluslararası kurumlarda ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

Üç ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin yasal altyapısının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılan bildiride, Azerbaycan ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği enerji ve ulaştırma projelerinin bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağladığı kaydedildi.

TRT Avaz