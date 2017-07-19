Шесть сотрудников «APA Holding» получили квартиры во втором здании для журналистов

2017-07-19 17:40 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, ключи от квартир выданы генеральному директору Информационного агентства АПА Нуршану Гулиеву, редактору Информационного агентства АПА Гюльшан Гаджиевой, корреспонденту агентства Хафизу Гейдарову, генеральному директору «Apasport» Ихтияру Аскерову, редактору сайта «Lent.az» Кямале Гулиевой и редактору сайта «Vesti.az» Фариду Теймурханлы.

Руководитель «APA Holding» Вюсаля Маиргызы высоко оценила безвозмездное предоставление государством квартир журналистам: «Шесть сотрудников нашего холдинга и в настоящее время сотрудничающие с нами несколько известных журналистов получили квартиры. Из информации ясно видно, что при распределении квартир соблюдался принцип справедливости, владельцами квартир стали наши коллеги, которые на протяжении нескольких лет арендовали жилье и действительно имеют заслуги в медиа. То, что годами проживавшие на съемных в квартирах, нуждавшиеся в улучшении жилищно-бытовых условий наши коллеги станут обладателями своего очага – большое благо, оценка их труда. Хочу поблагодарить за это президента Ильхама Алиева».

Отметим, в первом здании для журналистов квартир удостоились 5 сотрудников «APA Holding».