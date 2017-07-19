В здании для журналистов получили квартиры многие известные сотрудники медиа

2017-07-19 17:51 | www.apa.az | 3

Во втором здании для журналистов, построенном по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, получили квартиры многие известные сотрудники медиа.

Как сообщает АПА, среди них известные журналисты: Гусейнбала Селимов, Халид Казымлы Эльшад Пашасой, Захид Сафароглу, Айгюн Мурадханлы, Жаля Муталлимова, Мусаллим Гасанов, Шакир Ягубов, Юсиф Рзаев, Бахаддин Газиев, Бахтяр Гараджа, Анар Юсифоглу, Юсиф Рзаев, Бахаддин Газиев, Бахтияр Гараджа, Анар Юсифоглу, Азер Халилов, Эйнулла Фатуллаев, Арзу Ширинова, Эльхан Салахов, Гафар Чахмаглы, Хюгуг Салманов, Камиль Гамидов, Басти Алибейли, Асад Джаханг, Васиф Гулиев, Фахри Угурлу, Шакир Эминбейли, Гулу Агсес, Азер Гусейнбала, Кянан Гаджи, Ильгар Альфи, Рахиб Гариб, Азер Рашидоглу, Азиз Рзабейли, Мубариз Аскеров, Сеймур Элсевер, Телли Панахгызы, Хидаят Элвюсал, Эльчин Алыоглу, Вюсал Мамедов, Джейхун Аскеров, Сейфаддин Сафаров, Айдынхан Абилов, Имран Бадирханлы, Афган Гафарлы, Нушаба Гусейнли, Гюнай Йелмаргызы и др.

Отметим, ключи журналистам будут выданы завтра.

В здании для журналистов квартили получили 6 сотрудников «APA-Holding».