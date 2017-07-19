В Испании обнаружены украденные картины Фрэнсиса Бэкона

2017-07-19 17:53 | www.oxu.az | 3

Национальная полиция Испании обнаружила три из пяти картин британского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона (1909-1992), украденных в 2015 году, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эти данные также подтвердили в полиции, однако никаких деталей, касающихся самой находки, в настоящее время не приводится.

Произведения искусства пропали из частного дома в центре Мадрида летом 2015 года. Работы художника принадлежали другу Бэкона. Кража стала крупнейшей в Испании за последние десятилетия, стоимость картин составляет в целом более 25 млн евро.

По версии следствия, в день ограбления преступники воспользовались тем, что в доме никого не было на протяжении нескольких часов.

Фрэнсис Бэкон является мастером фигуративной живописи. Картины художника высоко ценятся у коллекционеров.

Н.О.