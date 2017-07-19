В Баку мужчина напал на жену с ножом

2017-07-19 18:00 | www.oxu.az | 3

Семейная драма произошла в Сабунчинском районе Баку, в результате которой женщина с многочисленными ножевыми ранениями была госпитализирована в городскую клиническую больницу номер 3.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

В поселке Маштага в жилом массиве Албалыг Гулиев Кямран Алиага оглу (1989 года рождения) во время ссоры с женой — Рагимовой Фарганой Ариф гызы (1994 года рождения) нанес ей многочисленные проникающие ножевые ранения. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Гулиев задержан оперативниками 14-го отделения полиции Сабунчинского района.

Следствие выясняет мотив преступления.

С.С.

