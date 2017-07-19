Турция планирует завершить строительство своего участка БТК до конца 2017 г. - министр (версия 2)

2017-07-19 17:52 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Cтроительство участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), проходящего по территории Турции, планируется завершить до конца 2017 года, сказал в среду в Баку министр таможни и торговли Бюлент Тюфенкджи на трехсторонней встрече в формате Азербайджан-Грузия-Турция.

По его словам, в прошлом существовали определённые проблемы с реализацией проекта, но они уже устранены и работы ведутся в усиленном режиме. Как добавил министр, строительство БТК завершено на 85 процентов.

Первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кусишвили в свою очередь добавил, что одна из задач таможенных органов трех стран - способствование увеличению торговли в регионе.

"Верю, что железная дорога Баку - Тбилиси - Карс позволит нам достичь этой цели. После того как дорога будет сдана в эксплуатацию, к проекту сможет подключиться Казахстан, что в свою очередь позволит нам увеличить товарооборот и расширить экономические связи с Центральной Азией", - сказал Кусишвили.

В среду в Баку прошла встреча представителей таможенных и пограничных служб Азербайджана, Грузии и Турции. В рамках встречи подписаны два документа: совместная декларация о расширении трехстороннего сотрудничества в таможенных вопросах между странами, а также соглашение между Турцией и Азербайджаном о создании электронной системы обмена информацией о транзитных перевозках автомобильным транспортом.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за первое полугодие товарооборот с Турцией составил почти 1,2 миллиарда долларов, с Грузией – 270,35 миллиона долларов. Обе страны входят в список основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли)