Психологи: Мужчины и женщины разглядывают людей по-разному

2017-07-19 18:10 | www.oxu.az | 3

Психологи выяснили разницу между движениями глаз при оценке человека как друга или как романтического партнера.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta, об этом сообщает журнал Archives of Sexual Behavior.

Участниками исследования стали 105 молодых гетеросексуальных мужчин и женщин. Им были показаны 20 фотографий незнакомых молодых людей, которых предлагалось оценить как потенциальных друзей или романтических партнеров. Пока испытуемые разглядывали фото, исследователи отслеживали движения их взгляда.

Мужчины, как правило, преимущественно смотрели на область от груди до бедер, независимо от того, судили они о возможности дружеских или романтических отношений. Женщины же больше рассматривали область головы и грудной клетки. Также, мужчины чаще разглядывали ноги.

Полученные результаты подтвердили предположение авторов работы, что мужчины чаще женщин будут рассматривать человека перед собой как сексуальный объект.

Мужчины, которые подолгу смотрели на голову, были меньше заинтересованы в дружеских отношениях и, вероятно, критически оценивали человека перед собой. Свободные женщины более долго разглядывали фото предполагаемого партнера, чем женщины, уже состоявшие в отношениях. Тех женщин, которые больше изучали голову, чаще интересовала дружба. Тело женщины разглядывали независимо от того, предполагали ли они романтические или дружеские отношения. Ноги оказались наименее привлекавшей взгляд областью.

«Исследование показывает, что то, как мы смотрим на человека перед собой, зависит от того, на какие отношения с ним мы рассчитываем», - заключили авторы работы.

С.С.

