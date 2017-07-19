Начался прием азербайджанских курсантов в Академию береговой охраны и жандармерии Турции

2017-07-19 17:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Начался прием курсантов в Академию береговой охраны и жандармерии Главного командования жандармерии Турции на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили Trend в среду в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, в конкурсе могут принять участие абитуриенты мужского пола, набравшие 250 и выше баллов на проведенном ГЭЦ вступительном экзамене по I группе специальностей, в возрасте 17-20 лет, являющиеся гражданами Азербайджана, отвечающие установленным турецкой стороной критериям роста и веса (для кандидатов в возрасте 17 лет - рост минимум 168 см, вес – 52 кг, для кандидатов в возраст 18 лет и выше – 169 см и 74 кг), не имеющие проблем со здоровьем, психикой, получившие из соответствующей больницы справку с пометкой «Может быть курсантом», не состоящие в браке, не обрученные, не являющиеся вдовцами, не сожительствующие с какой-либо женщиной, не привлекавшиеся ранее к уголовной ответственности, не имеющие дефектов речи.

Девять кандидатов, набравших 250 и выше баллов на вступительных экзаменах, должны будут пройти медобследование во Внутренних войсках МВД и проверку физической подготовки. Кандидаты, прошедшие соответствующую проверку, примут участие в конкурсе, который будет проведен военным ведомством при дипмиссии Турции в Азербайджане.

Три кандидата, показавшие наилучшие результаты при проверке физподготовки и в конкурсе, будут направлены в Академию береговой охраны и жандармерии Главного командования жандармерии Турции для получения образования.

Срок обучения – четыре года. Перед основным четырехлетним обучением курсанты проходят год обучения английскому языку на подготовительном отделении. Курсанты, знающие английский язык на соответствующем уровне, могут приступить к обучению сразу с первого курса. На время обучения курсанты обеспечиваются питанием, формой, бесплатным проживанием в общежитии, им также выплачивается пособие.

Курсанты, успешно окончившие Академию береговой охраны и жандармерии Главного командования жандармерии Турции, будут назначены на соответствующие должности во Внутренних войсках МВД Азербайджана и обеспечены жильем. Эти лица должны будут в обязательном порядке прослужить 10 лет во Внутренних войсках МВД.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)