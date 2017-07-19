Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве очередного дома для работников СМИ

2017-07-19 18:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по усилению социальной защиты работников средств массовой информации.

В распоряжении говорится, что в связи с улучшением жилищно-бытовых условий работников средств массовой информации Азербайджана и строительством для них очередного жилого дома для продолжения мер, осуществляемых в сфере усиления социальной защиты работников средств массовой информации, действующих в стране, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Фонду государственной поддержки развития СМИ при Президенте будет выделено пять миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.