На строительство нового здания для журналистов выделено 5 миллионов манатов

2017-07-19 18:07 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, с целью улучшения жилищно-бытовых условий сотрудников средств массовой информации и строительства для них очередного жилого здания из предусмотренного государственным бюджетом на 2017 год резервного фонда Президента Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте первоначально выделено 5 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечение в установленном порядке финансирования в сумме, предусмотренной данным распоряжением.