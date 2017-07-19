В России принят закон о курортном сборе

2017-07-19 18:20 | www.oxu.az | 3

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, эксперимент по оплате пользования курортной инфраструктурой пройдет в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Каждый из этих регионов создаст специальный фонд. Средства из него можно будет тратить только на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт курортной инфраструктуры.

Эксперимент продлится до конца 2022 года. При этом субъекты должны принять законы о введении сбора не позднее 1 декабря 2017 года, а его взимание должно начаться не ранее мая 2018 года.

Отмечается, что эксперимент нужен для сохранения, восстановления и развития курортов и создания благоприятных условий для развития туризма. Если эксперимент окажется успешным, его распространят на всю Россию.

Размер сбора и оплата

Курортный сбор не может быть больше 100 рублей в сутки, а в 2018 году не должен превысить 50 рублей. Его должны оплачивать туристы старше 18 лет, которые проживают на курорте больше суток.

При этом размер сбора может меняться в зависимости от сезонности, курорта, времени пребывания клиента. Конкретные ставки предложат сами регионы.

День заезда не учитывается при оплате, а сумма сбора не включается в стоимость проживания. Также сбор нельзя взимать после выезда из объекта размещения.

Э.А.

