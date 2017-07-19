Президент Ильхам Алиев выделил единовременную финансовую помощь газетам
2017-07-19 18:19 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о выделении единовременной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане.
В соответствии с распоряжением, для оказания единовременной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Фонду государственной поддержки развития СМИ при Президенте выделяется один миллион манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.