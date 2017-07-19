В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Махлуги Садыховой

2017-07-19 18:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Махлуги Садыховой.

Согласно распоряжению, в 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося представителя искусства театра и кино Азербайджана, народной артистки Махлуги Садыховой.

Министерству культуры и туризма поручено подготовить и осуществить план мероприятий по 100-летнему юбилею народной артистки Махлуги Садыховой, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.