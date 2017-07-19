Возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку

2017-07-19 18:27 | www.apa.az | 6

Генпрокуратура Азербайджана расследовала поступившую из Министерства экологии и природных ресурсов информацию о незаконной вырубке 9 деревьев различных пород (сосна, кипарис, вяз) и повреждении 20 деревьев во время строительных работ на территории Низаминского района столицы. Таким образом, был нанесен урон природе в размере 7920 манатов. Кроме того, официальные документы, дающие право на вырубку деревьев на данном участке, представлены не были.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате первичного расследования были выявлены случаи допущения незаконной вырубки деревьев с нанесением большого вреда, таким образом грубо были нарушены требования Лесного кодекса и нормативных актов по лесному законодательству.

В связи с даннымм фактами 19 июля 2017 года было возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 (незаконная вырубка деревьев) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджанской Республики.

В настоящее время в Следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре принимаются следственные меры.