В России упростили процедуру получения гражданства для украинцев

2017-07-19 18:40 | www.oxu.az | 4

Госдума приняла законопроект, который устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство для украинцев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, также он позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства осужденными за терроризм и экстремизм, и вводит процедуру присяги при вступлении в гражданство.

Законопроект внесло на рассмотрение Госдумы в апреле руководство нижней палаты парламента.

Отмена решений по гражданству

Сейчас законодательство предъявляет ряд требований к иностранцам и лицам без гражданства, желающим получить российский паспорт. Одно из них — обязанность соблюдать конституцию и законы страны. При этом решение о приобретении гражданства отменяется если заявитель представил подложные документы или заведомо ложные сведения. Этот факт должен подтвердить суд.

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Принятый Госдумой законопроект устанавливается, что лицо нарушает обязательство соблюдать российское законодательство, если приобретает гражданство для нарушения конституционного строя.

В это понятие входят приготовление, покушение или совершение террористических и экстремистских преступлений. Вступивший в силу приговор суда за подобные преступления будет основанием для отмены решения о приобретения гражданства.

При этом супруги и дети преступника не будут лишаться гражданства.

Присяга гражданина

Поправки ко второму чтению включили в законопроект текст присяги при вступлении в гражданство. Над ним с начала июня работала группа депутатов, в итоге был выработан документ, который поддержали руководители всех фракций.

«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», - говорится в тексте присяги.

Паспорт гражданина России будет выдаваться сразу после принесения присяги.

Процедура принесения присяги будет регламентироваться указом президента.

Ранее депутаты отмечали, что у украинцев, желающих приобрести российское гражданство, возникают сложности с получением необходимых документов в украинских органах. Для решения этой проблемы и были разработаны соответствующие поправки.

Согласно принятому закону, украинцы подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе России, вторая — направляется на Украину. Такое заявление будет заменять справку, которую раньше нужно было получать в украинских органах.

Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в России.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2017 года.

Э.А.

