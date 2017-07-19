Утвержден азербайджано-иранский меморандум о взаимопонимании в железнодорожной сфере

2017-07-19 18:46 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении азербайджано-иранского меморандум о взаимопонимании в железнодорожной сфере.

Как передает АПА-Экономикс, железнодорожные управления Азербайджана и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании 5 марта 2017 года в Тегеране.

Президент поручил Министерству иностранных дел проинформировать правительство Ирана о вступлении меморандума в силу в Азербайджане.