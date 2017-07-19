Китайский легкоатлет обогнал истребитель

2017-07-19 18:50 | www.oxu.az | 7

Легкоатлет из Китая Чжан Пэймэн обогнал реактивный истребитель Чэнду J-10.

Как предает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, cпринтер состязался с воздушным судном в гонке на расстоянии в сто метров.

На выложенном в YouTube ролике видно, как спортсмен и истребитель двигаются по взлетной полосе примерно с одинаковой скоростью, однако на финишной прямой Пэймэну удается вырваться вперед.

Личный рекорд легкоатлета в беге на сто метров составляет десять секунд.

С.С.

