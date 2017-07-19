Турецкое агентство опубликовало данные об американских базах в Сирии

2017-07-19 19:00 | www.oxu.az | 4

Турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало данные о расположении американских военных баз в Сирии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным агентства, две авиабазы в районе Рмеилан (Rmeilan) и провинции Эль-Хасака действуют с 2015 года. В марте 2016 года для размещения вертолетов была открыта база в районе Хараб-Иск (Harab Isk) города Айн-эль-Араб, которая также служит перевалочным пунктом на одном из маршрутов доставки военной помощи сирийским курдам.

Кроме того, упомянуты еще три базы в провинции Эль-Хасака. На одной из них размещены сто американских военных, на другой — около 150. Эти базы ориентированы на борьбу с боевиками ИГ. Еще два пункта расположены в городе Манбидж, откуда проводятся операции против сил Свободной сирийской армии.Также сообщается еще о трех базах на севере провинции Ракка.

На двух из них размещены не только американские, но и французские военные. Третья используется для переброски снаряжения курдским силам, а также как центр связи сил коалиции и база для операций по нарушению коммуникаций боевиков ИГ, говорится в статье.

Агентство отмечает, что опорные пункты американских сил зачастую обозначены как «закрытая зона» и засекречены. Военнослужащие на базах поддерживают контакты для проведения авиаударов и артобстрелов, проводят подготовку местных сил и оперативное планирование. Там размещаются и подразделения, которые участвуют в активных боевых действиях.

По данным агентства, базы оснащены высокоманевренными артиллерийскими батареями, реактивными системами залпового огня, мобильным оборудованием для разведки и бронемашинами, в частности Stryker.

Также сообщается, что кроме непосредственно военных опорных пунктов США размещают солдат там, где их сложнее было бы обнаружить: в жилых районах, лагерях «Демократического союза», на фабриках, которые можно быстро превратить в оперативные точки.

Э.А.

