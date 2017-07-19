Суд приостановил продажу личных вещей Мадонны

2017-07-19 19:10 | www.oxu.az | 4

Суд в Нью-Йорке приостановил продажу личных вещей певицы Мадонны, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

Аукцион должен был состояться в среду, 19 июля, но судья Джеральд Лейбовиц приказал компании Gotta Have It! Collectibles снять с продажи 22 лота.

На онлайн-торги были выставлены письмо рэпера Тупака Шакура (которое могло уйти с молотка за сумму до 400 тыс. долларов), личные фотографии, кассетные пленки с неизданными записями, нижнее белье, а также расческа с волосами Мадонны.

Ранее певица обратилась в суд и заявила, что статус знаменитости не лишает ее права на неприкосновенность частной жизни. По словам певицы, из ее волос на расческе можно извлечь ДНК.

Также СМИ сообщали, что стали известны причины расставания Мадонны с Тупаком Шакуром.

A.C.

