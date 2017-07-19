В оккупированном Нагорном Карабахе избиты призванные из Армении солдаты

2017-07-19 19:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В одной из воинских частей вооруженных сил Армении, дислоцированных в населенном пункте Мадагиз, расположенном на оккупированных территориях Азербайджана, произошел очередной конфликт между военнослужащими, призванными на военную службу из Нагорного Карабаха и Армении. Об этом на своей странице в facebook поделилась армянский пользователь социальных сетей, мать военнослужащего, проходящего службу в одном из оккупационных подразделений вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе, Лиана Шахраманян.

Стало известно, что призванные на военную службу Ереванским военным комиссариатом Вананд Хачатурян (1994) и Эрик Арутюнян (1996) были доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии после избиения их военнослужащими из Карабаха.

Кроме этого, именно на почве конфликта между армянами из Армении и Карабаха в одной из воинских частей армянских вооруженных сил, дислоцированных в оккупированном армянами Гадруте, офицер родом из Армении по причине неповиновения физически расправился с младшим сержантом, проходящим службу на контрактной основе и являющимся местным жителем.

С целью проведения расследования вышеуказанных инцидентов на месте на передовую прибыла комиссия, возглавляемая полковником В.Шакаряном.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.