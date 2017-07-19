Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном в железнодорожной сфере

2017-07-19 19:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и «Иранскими железными дорогами" по развитию железных дорог», подписанного в Тегеране пятого марта 2017 года.

После вступления в силу меморандума о взаимопонимании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» поручено обеспечить осуществление положений указа.

Министерству иностранных дел поручено направить правительству Ирана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.