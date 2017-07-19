Определены основные направления госбюджета Азербайджана на 2018 год (ФОТО)

2017-07-19 19:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Увеличение удельного веса ненефтяных доходов в ВВП Азербайджана и доходах госбюджета, повышение коэффициента сбора налоговых поступлений определены среди приоритетов для обеспечения доходной части госбюджета на 2018 год. Об этом было отмечено в среду в ходе расширенного заседания коллегии министерства финансов Азербайджана, которое прошло под председательством главы ведомства Самира Шарифова.

Кроме того, поставлены задачи по усилению мер в направлении ликвидации налоговой задолженности и устранения случаев уклонения от уплаты налогов, продолжению работ по сбалансированию городских и районных местных доходов и расходов, по усовершенствованию структуры расходов и процесса составления проекта госбюджета, по обеспечению эффективности и адресности, на основе программ, охватывающих средне- и долгосрочный период, с учетом оптимизации расходов расширить подготовку бюджета.

Доходы госбюджета на 2017 год прогнозируются на уровне 16,766 миллиарда манатов, расходы - 17,941 миллиарда манатов. Дефицит госбюджета ожидается в размере 1,175 миллиарда манатов, что составляет 1,8 процента от ожидаемого в 2017 году ВВП Азербайджана.

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