Глава Палестины прервал визит в Китай

2017-07-19 19:16 | www.trend.az | 4

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас прервал визит в КНР из-за ситуации на Храмовой горе, передает РИА Новости со ссылкой на источник в делегации Аббаса.

"Палестинский лидер решил прервать свой зарубежный визит, начатый в КНР, и вернуться в страну, чтобы следить за развитием ситуации в Иерусалиме в свете наложенных Израилем ограничений на посещение мечети Аль-Акса", - заявил агентству источник.

Святыня иудаизма и ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была в пятницу использована боевиками для нападения на израильских полицейских, двое из которые были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе, где, по беспрецедентному для последних лет решению властей, были отменены многолюдные пятничные молитвы и проведены обыски.