Минфин объявил о доходах и расходах госбюджета

2017-07-19 19:15 | www.apa.az | 5

В ходе расширенного заседания коллегии Министерства финансов Азербайджана, которое прошло под председательством главы ведомства Самира Шарифова, было отмечено, что одной из задач на 2018 год является повышение доли ненефтяных доходов в поступлениях госбюджета.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, на заседании было отмечено, что задачами, связанными с обеспечением доходов госбюджета в 2018 году, являются повышение удельного веса ненефтяных доходов в ненефтяном ВВП и бюджетных поступлениях, увеличение коэффициента сбора налоговых поступлений, усиление мер по погашению налоговой задолженности и предотвращению фактов уклонения от налогообложения.

Кроме того, в число задач входят продолжение работ по сбалансированию местных доходов и расходов в городах и районах республики, совершенствование процесса подготовки проекта госбюджета и структуры расходов, обеспечение эффективности и адресности расходов, расширение практики составления бюджета на основе средне- и долгосрочных программ с учетом оптимизации расходов.

В связи с исполнением госбюджета в первой половине года было отмечено, что в целом за 6 месяцев доходы сводного бюджета были исполнены на 11,6 млрд. манатов или 25,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, а расходы – на 11,5 млрд. манатов или 25,9%. Доходы госбюджета были исполнены на 7,7 млрд. манатов или 102,3%, а расходы на 8,2 млрд. манатов или 100,0%.