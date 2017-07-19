Миротворцы вернулись на Родину – ФОТО

2017-07-19 19:37 | www.oxu.az | 4

В соответствии с планом ротации, группа, состоящая из 44 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана, действующая в составе не боевой миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан вернулась в Баку.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

С.Б.

