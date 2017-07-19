ОАЭ отменили визы для грузинских дипломатов

2017-07-19 19:34 | www.trend.az | 5

Граждане Грузии, владеющие дипломатическими и служебными паспортами, смогут без виз посещать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), передает в среду Sputnik-Georgia.

Соответствующее соглашение в Тбилиси подписали министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе и его арабский коллега шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян. По итогам встречи дипломаты также подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности и взаимной защите.

На сегодняшний день для поездки в ОАЭ гражданам Грузии нужна виза соответствующей категории – туристическая, студенческая, рабочая.

Правительство Грузии в 2014 году составило список стран, граждане которых могут посещать Грузию без виз для краткосрочных визитов (90 дней из 180). Объединенные Арабские Эмираты – в числе этих стран, поэтому гражданам этой страны не требуется виза для посещения Грузии.

В ходе двухдневного официального визита в Грузию арабский шейх провел встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьером Георгием Квирикашвили.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и рассмотрели возможность осуществления совместных экономических проектов.

Внимание было уделено перспективам углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности, был отмечен потенциал увеличения экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции в ОАЭ.