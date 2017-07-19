Президент выделил финансовую помощь газетам

2017-07-19 19:46 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении единовременной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что для оказания единовременной финансовой помощи газетам, издаваемым в Азербайджане, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

С.Б.

